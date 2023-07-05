Birikim Kurs'tan öğrencileri takip eden yeni kurs modeli

Birikim Kurs tarafından geliştirilen Çoklu Takip Modeli, öğrencilerin sürekli takip edildiği bir uygulama tasarımı olarak tanıtıldı. Modelde öğrencilere her hafta ödev veriliyor ve ödevler akademik takip saatinde kontrol ediliyor. Ayrıca sınav hazırlık grubu öğrencilerine düzenli olarak deneme sınavı uygulanıyor ve öğrencilerin anlamadığı konular 'Re Call' çalışmaları ile gideriliyor. Öğrencilerin öğrenme hızlarına göre 'hedef' ve 'net' çalışmaları üzerinden takip ediliyor. Ayrıca öğrencilere kendi eksikliklerinden oluşan kişiye özgü kitaplar veriliyor ve 'Bilge Baykuş' uygulaması ile ders çalışma imkanı sunuluyor. Birikim Kurs, öğrencilerin eğitimini yakından takip etmek için bölüm başkanlığı sistemini kullanıyor ve 'Birikim Dijital Okul' ile öğrencilerin istedikleri her yerde konu dinleyebilme ve soru çözebilme imkanı sağlıyor.

İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen lansman programına; Birikim Okulları genel müdür yardımcıları ve Birikim Kurs kurucuları katıldı. Programın başında, Birikim Okulları'nda uygulanan Hayat Denge Modeli'ni anlatan bir video gösterildi.

"Devam ve devamsızlık takibini önemsiyoruz"

Daha sonra Birikim Kurslar ve Yayınlar Koordinatörü Resul Duman tarafından Çoklu Takip Modeli'nin tanıtımı yapıldı. Duman, "Kaliteli bir eğitim ve yüksek bir başarı için öğrencilerimizin devam ve devamsızlık takibini önemsiyoruz. Her hafta öğrencilerinize ödev veriyor ve verdiğimiz ödevleri akademik takip saatinde kontrol ediyoruz. Sınırsız yayın uygulamamızla çalışmada sınır tanımayan öğrencilerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Duman, özellikle sınav hazırlık grubu öğrencilerine her hafta düzenli olarak deneme sınavı uygulandığını belirterek, öğrencilerin anlamadığı konuları maksimum beş öğrenciyle oluşturdukları 'Re Call' çalışmaları ile giderdiklerini söyledi. Öğrencilerin çözemedikleri soruları 'Bi Sor Bi Çöz' etütlerinde branş öğretmenlerine sorma imkanı bulduğuna işaret eden Duman, her öğrencinin öğrenme hızının farklı olduğunu; bu nedenle öğrencilerin 'hedef' ve 'net' çalışmaları üzerinden takip edildiğini aktardı.

"ÖĞRENCİLERİMİZE KENDİ EKSİKLİKLERİNDEN OLUŞAN BİR KİTAP VERİYORUZ"

Resul Duman, yeni modelin özelliklerini şöyle anlattı:

"Her öğrencimize sadece kendi eksikliklerinden oluşan kişiye özgü kitap veriyoruz. Öğrencilerimiz birikimli rehberler tarafından uygulanan test ve envanterlerle daha yakından takip ediliyor. 'Bilge Baykuş' uygulamamız ile öğrencilerimiz ferah ve nezih bir ortamda haftanın belli günlerinde ders çalışma imkanı buluyor. Bölüm başkanlığı sistemimizle tüm kurslarımızın eğitimini yakından takip ediyoruz. 'Birikim Dijital Okul' ile öğrencilerimiz istedikleri her yerde konu dinleyebiliyor, soru çözebiliyor."

Lansman programı protokol konuşmaları ve kokteyl ile sona erdi.