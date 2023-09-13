Birecik'te Polis Ekipleri Okullarda Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi Yaptı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde toplum destekli polis ekipleri, okullarda öğrencilere güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu. İlçede bulunan okullarda başlatılan çalışma ile ilkokul öğrencilerine renkli balonlar dağıtıldı, güvenlik konularında bilinçlendirici bilgiler verildi. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin devriye attığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde toplum destekli polis ekipleri, okullarda öğrencilere güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu.

Okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, Birecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli polis ekipleri öğrencilere güvenlik ve toplumsal konularda bilinçlenmelerine yönelik çeşitli çalışmalara başladı. İlçede bulunan okullarda başlatılan çalışma ile ilkokul öğrencilerine renkli balonlar dağıtıldı, güvenlik konularında bilinçlendirici bilgiler verildi. Ayrıca okul giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin devriye attığı bildirildi.

Yapılan çalışmalar veliler tarafından takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA