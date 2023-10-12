Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim konuları ele alındı.

Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2023 yılı 4. olağan toplantısı Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Usta'nın yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, TSO Başkanı Kadir Çintay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Coşkun Bingöl, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, "İl Müdürlüğümüzce toplam 2 bin 11 kişi işe yerleştirilmiştir. 10 bin 850 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Bin 124 iş yeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İş verenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 30 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama-işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır" dedi. - BİNGÖL