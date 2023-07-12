Bilim Samsun'da 12 Bin Çocuk ve Genç Ücretsiz Eğitim Alıyor

Samsun'da faaliyet gösteren Bilim Samsun merkezi, kurulduğu günden bu yana 12 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor. Merkezde 7 farklı atölyede eğitimler verilirken, yaz tatilinde de çocuklar bilim ve teknolojiyle buluşuyor. Bilim Samsun Sorumlusu Cansu Karamantürk, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'BİLİM Samsun', kurulduğu günden bu yana 12 bin çocuk ve gence hizmet verdi. 7 farklı atölyede faaliyet gösteren merkezde, yaz tatilinde de çocukların ücretsiz eğitim almasına olanak sağlanıyor. Bilim Samsun Sorumlusu Cansu Karamantürk, Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz dedi.Geçen yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'in ardından kente kurulan 'Bilim Samsun' merkezinde 6-14 yaş grubu çocuklar eğitim görüyor. Okulların kapanmasının ardından yaz tatillerini de burada geçiren çocuklar, bilim ve teknoloji ile buluşuyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini, bu alanda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen, Bilim Samsun Sorumlusu Cansu Karamantürk, Uygulamalı eğitim merkezinde, 6-14 yaş grubundaki çocuklar, 7 farklı atölyede ücretsiz eğitim alıyor. Geleceğin bilim insanlarını burada yetiştirmeyi hedefliyoruz? dedi.

'ŞEHİR DIŞINDAN DA ÖĞRENCİLER GELİYOR'

Atölyelerde düzenlenen özel programlar dahilinde öğrencilere eğitimler verdiklerini söyleyen Bilim Samsun Sorumlusu Cansu Karamantürk, Bilim Samsun'da yaz atölyelerine başladık. Doğa bilimlerinden matematiğe, akıllı tarımdan teknolojiye kadar 7 farklı alanda uygulamalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. 6-14 yaş arasındaki öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Hafta sonları merkez bünyesinde matematik şenliği, bilim şenliği ve doğa programlarını da yapılmasını planlıyoruz. Bilim ve teknolojiyi seven herkesi davet ediyoruz. Açıldığımız günden bugüne kadar yaklaşık 12 bin öğrenciye hizmet verdik. Hafta sonları da şehir içi ve dışından öğrenci gruplarını ağırlıyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan yaz programlarımız, 1, 2 ve 3 günlü paket programlar halinde olacak. Okul zamanları da açık olacağız. Hafta içi Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü dahilinde öğrencilerimizi ağırlarken, hafta sonu ise velilerimiz, öğrencilerimizi bireysel olarak getiriyorlar? ifadelerini kullandı. (DHA)