Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Bilim Samsun atölyeleri, yaz döneminde 5 bin 791 öğrenciye eğitim verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, merkezin öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve potansiyellerini fark etmelerini sağlayan bir mekan olduğunu belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen "Bilim Samsun" atölyeleri 5 bin 791 öğrenciyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesince 24 bin metrekare üzerine inşa edilen ve 28 Şubat'tan itibaren hizmet veren Bilim Samsun merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde 6 ila 14 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veriyor.

Öğrencilerin bilime yatkınlığını teşvik eden ve proje bazlı düşünce kabiliyetlerinin ortaya çıkarmayı amaçlayan Bilim Samsun atölyelerinde yaz ayında 5 bin 791 öğrenci eğitim aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, Bilim Samsun'un kent için önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

Bilim Samsun'da Türkiye'nin geleceği ve mimarı olacak çocuklar için önemli olduğunu belirten Demir, "Yaz döneminde faaliyetine devam eden bu merkezimizde kentimizdeki tüm öğrencilerimizin görmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin buradaki atölyelerde eğitim görmeleri, bilime olan meraklarının artması, farkındalıklarının oluşması çok önemli." dedi.

Demir, merkezin öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayan bir mekan olduğunu vurgulayarak, "Öğrenciler farklı atölyelerde derslere girerek kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Türkiye'nin yarınları olan çocuklarımızın tam donanımlı bir şekilde, bilim ve teknoloji ile iç içe olarak yetişmeleri, geleceğe böyle hazırlanmaları hem kentimiz için hem de ülkemiz için çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.