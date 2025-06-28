Bilim Kafe Buluşmaları, 150'den Fazla Üniversitede Gerçekleştirildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen 'Bilim Kafe' buluşmaları kapsamında 150'yi aşkın üniversitede akademisyenler ve vatandaşlar bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen 'Bilim Kafe' buluşmaları, 150'yi aşkın üniversitede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. 'Bilim Kafe' buluşmaları, toplumun her kesiminden insanı bir araya getirdi. Akademisyenler, laboratuvarlardan çıkarak halkın arasına karıştı ve bilimsel çalışmalarını sade, anlaşılır bir dille paylaştı.

'BİLİMİ TOPLUMLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, dün ve bugün 81 ilde 150'den fazla üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bilim Kafe' buluşmalarının katılımcı sayısı ve coğrafi kapsayıcılığı açısından değerlendirildiğinde, dünyanın en büyük 'Bilim Kafe' etkinliği olduğunu vurguladı. Özvar, bu buluşmalarda bilimi topluma daha yakın hale getirmenin, her yaştan insanın bilimle bağ kurmasının ne kadar önemli olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirtti. Bilimin toplumla buluştuğu özel anlara vesile olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Özvar, "Bilim Kafe buluşmaları, hayalini kurduğumuz katılımcı toplumun güçlü bir adımıdır. Vatandaşlarımızın bilim insanlarımızla içtenlikle sohbet ettiği, çocukların gözlerinde bilimin ışığının parladığı bu anlar, hepimiz için umut verici bir tablo sunuyor" ifadelerini kullandı.

'Bilim Kafe' buluşmaları için emek veren tüm ekiplere, sahada özveriyle çalışan üniversitelere, hocalara, öğrencilere, idari ve teknik görevlilere teşekkür eden Özvar, "Büyük bir ilgiyle etkinliklere katılan tüm halkımıza da en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 'Bilim Kafe' etkinliklerimizle bilimi toplumla buluşturmaya, üniversitelerimizde ürettiğimiz bilgiyi halkımızla daha fazla paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.