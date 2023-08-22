Bilim Firarda programı çocuklarla buluşuyor

Tuçe GÖLCÜ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi'nin, çocuklara bilimi, sanatı ve araştırmayı sevdirmek amacıyla düzenlediği Bilim Firarda programı mahalle mahalle geziyor. Birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici bilim-sanat atölyeleri, yaz boyunca farklı mahallelerde çocuklarla buluşuyor. Çocuklar öğretmenler eşliğinde robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden, çeşitli zeka oyunları ile bazı bilgileri eğlenerek öğreniyor.

Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi, çocukların yıl boyunca ilgi gösterdiği bilim-sanat atölyelerini açık havaya taşıdı. Sultangazi'nin tüm mahallelerini ziyaret eden Gökyüzü Kaşifleri, DENEY'im, Maker Atölyeleri ve birbirinden eğlenceli bilim-sanat etkinlikleriyle çocuklar, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Dün Esentepe Adıyaman Spor Kulübü'nde çocuklarla buluşan Bilim Firarda programı ile çocuklar öğretmenler eşliğinde robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden, çeşitli zeka oyunları ile bazı bilgileri eğlenerek öğrendi.

'YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNE YARDIMCI OLUYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen Bilim Firarda programına ilişkin, 'Bizim 5 katlı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezimiz var. Burada sene boyunca 4-8 yaş arası bin 500 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Çocuklar burada çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Robotik kodlamadan, güzel sanatlara, düşünme atölyelerinden, müziğe kadar her alanda kendilerini geliştirme aşamasında oluyorlar. Geleceklerine yön verirken aslında yeteneklerini keşfetme aşamasına geçmiş oluyorlar. Bu anlamda hem velilerimize hem de çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. 4 yıl önce başkanımız Av. Abdurrahman Dursun dedi ki 'Biz burada çocuklarımıza eğitimler veriyoruz, yeteneklerini keşfettiriyoruz ama her yere ulaşamayabiliriz. Uzak mahallelerimiz var. Bunlara ulaşmamız gerekiyor.' Biz de düşündük dedik ki bilimi firar ettirelim. Adını Bilim Firarda koyarak bir bilim otobüsüyle her gün değişik bir mahallemizde çocuklarımızın bu etkinliklere katılmalarını, atölyelerde kendilerini keşfetmelerini, öğrenmelerini ve aynı zamanda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz? dedi.