Bilge Yazarlar Projesi'ne katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) düzenlenen "Bilge Yazarlar Projesi"ne katılan lise öğrencisi yazar adaylarına sertifikaları verildi.

KOSGEB toplantı salonunda düzenlenen "Bilge Yazarlar Projesi"nin kurultay programına, Ankara Valisi Vasip Şahin, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, lise öğrencilerine yönelik projede eğitimini tamamlayan genç yazar adaylarına sertifikaları verildi.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, "Projenin hedefi, yüzyıllar sonra Akif'in yanına, Tanpınar'ın yanına, Yahya Kemal'in yanına yeni Akifler, yeni Tanpınarlar ve yeni Yahya Kemaller eklemek. Onlar, bizim yolda güvenli yürümemiz gereken büyüklerimiz ama yeni yollar açılıyor, bu yeni yollarda yeni rehberlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir taraftan onları zenginlik olarak muhafaza edeceğiz ama onları da aşan yeni nesiller üreteceğiz, aksi takdirde yüzyıl geride kalacağız." ifadelerini kullandı.

Toplumları bir arada tutanın, teknik ekibin çalışmalarından çok sosyal alanda çalışanların, rehberlik yapabilecek fikir insanlarının, edebiyatçıların, şairlerin bulunması olduğunu vurgulayan Şahin, "Bunlar toplumu ayakta tutar ve yön verir. Yani teknik insanlar altyapıyı, sosyal alanda çalışanlar ise üstyapıyı inşa eder. Dolayısıyla sadece altyapıyı inşa ederek ayakta duramazsınız. O yüzden mutlaka üstyapıyı onun üzerine kurmalısınız. Bu projenin temel amacı buydu." dedi.

Şahin, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla hazırlandığına işaret ederek, "Bu yüzyıl, rekabetin çok daha acımasız olduğu bir yüzyıl. Bilginin her gün iki sefer üretildiği, iki kat büyüdüğü bir yüzyıl. Dolayısıyla geleceğimizi bu rekabet ortamına hazır tutmalıyız. Bu da ancak milli bir şuur ve aidiyet duygusuyla olabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Arıcan da projenin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Proje neticesinde, yazma becerisi gelişen genç yazarlarımızın kalemlerinden hikaye, deneme ve şiir kitapları meydana geldi. Bu süreç boyunca gençlerimize farklı platformlarda buluştuk. Çeşitli yerlerde düzenlenen yarışmalarda bu projeye katılım sağlamış olan öğrencilerimizin derece alması bizi sevindirdi. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve gönüllü yazarlarımızın destekleri var. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Projede yer alan öğrencilerin de konuşma yaptığı programda, şiir okundu, keman dinletisi sunuldu.