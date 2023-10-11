Bilecik Valisi Şefik Aygöl Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleşen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aygöl, öğrencilerin sorularını cevapladı ve kendi hayatından örnekler verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genç Ofis'te gerçekleşen söyleşi programına katıldı. Programda öğrenciler ile bir araya gelen Vali Aygöl öğrencilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınmadı. Gerçekleşen söyleşi programına Vali Şefik Aygöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ile Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katılım gösterdi. Sohbet havasında geçen söyleşide Vali Aygöl öğrencilerin sorularına kendi hayatından örnekler vererek cevapladı. Aygöl, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizdir. Söyleşi programında kendi hayatımdan örnekler vererek soruları yanıtladım. Hayatlarımızın önemli noktasına değmek bizler için mutluluktur" ifadelerini kullandı. - BİLECİK