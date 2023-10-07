Bilecik'te tamamlanamayan yurt inşaatıyla ilgili açıklama

GÖKAY ŞİMŞEK

Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımına başlanan fakat henüz tamamlanamayan yurt binası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Korkman, "Ülkemizin her ilinde olduğu gibi ilimizde de bu sorunlara çözüm için yapılan bir şey yok. Bu yarım kalan yurt inşaatı ile ilgili ne yaptınız? Burası ile ilgili bir girişiminiz oldu mu" dedi.

Bilecik'te 7 Şubat 2020 tarihinde yapımına başlanan ve 650 günde tamamlanması planlanan bin 500 kişilik öğrenci yurdunun inşaatı henüz tamamlanmadı. Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman, beraberindeki partililer ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Korkman, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının ülkenin en önemli sorunlarından birinin haline geldiğini, dayanılmaz ve katlanılamaz bir hal aldığını belirterek, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bilecik'te de barınma noktasında sorunlar yaşandığını söyledi.

"YURDUN TAMAMLANMASI İÇİN NE YAPTINIZ?"

Hüseyin Korkman şunları söyledi:

"Ülkemizin her ilinde olduğu gibi ilimizde de bu sorunlara çözüm için yapılan bir şey yok. Bu yarım kalan yurt inşaatı ile ilgili ne yaptınız? Burası ile ilgili bir girişiminiz oldu mu? Bu açıklamamız Varan 1 olsun. Memleket Partisi olarak Bilecik'in sorunlarını ve bu sorunların çözümünü de biliyoruz. Barınma ve beslenme noktasında ülkemizin her ilinde olduğu gibi ilimizde de bu sorunlara çözüm için yapılan bir şey yoktur. Geçen yıl yarım kalan bu öğrenci yurt inşaatı önünde açıklamalarda bulunmuştuk. Buradan yetkililere inşaatı durmuş olan bu yurdun bitirilmesi için seslenmiştik. Bugüne kadar gördüğünüz gibi hiçbir ilerleme yoktur. Buradan tekrar ilgililere soruyoruz; sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir önünde açıklama yaptığımız yarım kalan bu yurdun tamamlanması için ne gibi girişimlerde bulundunuz? Neden tamamlanmadığını Üniversite'ye gelen değerli öğrencilerimize geleceğimizin teminatı gençlerimize açıklama yaptınız mı? İktidar partisi il başkanı Serkan Yıldırım bu yarım kalan yurt inşaatı ile ilgili ne yaptınız? Burası ile ilgili bir girişiminiz oldu mu? Yoksa sadece ailenizin pansiyonu ile mi ilgileniyorsunuz?

"BİZ SİZE BİN YÜZ ODALI YURTLAR YAPACAĞIZ"

İktidar partisi millet vekili Sayın Halil Eldemir, burada yarım kalan yurt inşaatından haberiniz var mı? En azından Seçim sürecinde mutlaka buradan geçmişsinizdir. Burada neden çalışma yapılmadığını sormuş olmalısınız. Bu yarım kalan yurt inşaatının bitirilmesi için ne gibi girişimlerde bulundunuz, bulunacak mısınız? Ana muhalefet milletvekili Sayın Yaşar Tüzün sizden şunu istiyoruz; yarım kalan bu öğrenci yurt inşaatının tamamlanması için takipçi olmanızı geleceğimizin teminatı gençlerimiz, evlatlarımız için talep ediyoruz. İlimize yeni atanan sayın valimiz Şefik Aygöl ve yetkililere buradan sesleniyoruz; geleceğimiz olan geçlerimizin ilimizdeki öğrenim hayatları boyunca önem arz eden yarım kalan bu yurt inşaatının tamamlanması için bir girişimde bulundunuz mu, bulunacak mısınız? Yoksa Devlet Konukevi mi yapacaksınız? Bilecik teki diğer tüm siyasi parti il başkanları sizleri de bu konuda takipçi olmanızı, ilimize gelen gençlerimizin sorunlarının çözümü için irade ortaya koymanızı istiyoruz. Değerli gençler, evlatlarımız sizlere de şunu söylüyoruz; biz Memleket Partisi olarak tüm sorunlarınızı biliyoruz. Bizim en önce yapacağımız iş sizlerin beslenme, barınma ve tüm sorunlarınızı çözmek olacaktır. Değerli gençler, evlatlarım, biz sizlere bin yüz odalı yurtlar yapacağız. Umutlarınızı yeşertin. Geleceğimizi sizlerle birlikte geri alacağız. Bu ovalar, bu dereler, bu göller, bu denizler bizim. Bu memleket bizim. Memleket gibisi yok."