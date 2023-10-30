Bilecik'te Simge Konseriyle Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Simge konserine yoğun bir katılım oldu. Binlerce Bilecikli bayram sevincini yaşadı. Konserde havai fişek ve ışık gösterisi büyük beğeni topladı.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün gece düzenlenen Simge konserine yoğun bir katılım oldu.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında bir araya gelen Bilecikliler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. 4 gün süren ve bisiklet turu, tiyatro ve dans gösterileri, kitap tanıtım günleri, klasik otomobil konvoyu, fener alayı ve konserlerle değerlendirilen Cumhuriyet Bayramı, binlerce Bilecikliyi buluşturdu

Binlerce Bilecikli bayram sevincini yaşadı

Daha sonra Simge konseriyle buluşan Bilecikliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlik içerisinde kutladı. Bileciklilerin bayram sevincine ortak olan Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, konser öncesi Simge'ye Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi ile çiçek hediye etti.

"Cumhuriyet gençleriyle bir arada olmanın haklı mutluluğunu yaşıyorum"

Sahnede Bileciklilere hitaben konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Cumhuriyet gençleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bugün tüm yurtta olduğu gibi Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri Bilecik'te Cumhuriyet'imizin 100. Yılını kutluyoruz. Coşkuyla ve Simgeyle kutluyoruz. Güzel Bilecikliler iyi ki geldiniz. Bizler Cumhuriyet'in yılmaz bekçileriyiz. Sen Çok Yaşa Cumhuriyet. Nice 100. Yıllara hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Simge ise; böyle anlamlı bir günde Bilecik'te olduğu için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'ya teşekkür etti.

Konserde ayrıca gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisi Bilecikliler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. - BİLECİK