Bilecik'te öğrencilerden çocuklara tiyatro gösterisi

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu sergiledi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Gizem Döner öncülüğünde öğrencilerden oluşan animasyon grubu tarafından kurulan tiyatro ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gösteri sundu.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu sergiledi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Gizem Döner öncülüğünde öğrencilerden oluşan animasyon grubu tarafından kurulan tiyatro ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine gösteri sundu.

Döner, yaptığı açıklamada, tiyatro grubunun "Pufi'nin Mutlu Günü" adlı oyunu sergilediğini belirterek, palyaçolar eşliğinde müzikli danslar, yüz boyama ve sosis balon gösterileri yaptıklarını ifade etti.