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Bilecik'te afet risklerinin azaltılması için eğitim verildi

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Eğitim Haberleri

'Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde Bilecik'te öğrencilere afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik 'Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık' eğitimleri verildi. Öğrenciler afet durumları için merak ettikleri soruları sordu. Eğitim sonunda öğrencilerin bilgilendirilmesi için broşürler, kitapçıklar dağıtılarak deprem anı ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Bilecik'te afet risklerinin azaltılması için eğitim verildi.

'Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde Bilecik'te öğrencilere afete hazırlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik "Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık" eğitimleri verildi. Öğrenciler afet durumları için merak ettikleri soruları sordu. Eğitim sonunda öğrencilerin bilgilendirilmesi için broşürler, kitapçıklar dağıtılarak deprem anı ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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