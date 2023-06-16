Bilecik'te 37 bin öğrenci karnelerini aldı

Bilecik'te 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi ve 180 okulda 2 bin 600 öğretmen 37 bin 334 öğrenci karnelerini alarak yıl sonu tatile çıktı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya merkez Kozabirlik İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin karne heyecanlarına tanık oldu.