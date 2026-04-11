BŞEÜ'de kenevir projesiyle sanayiye katma değerli ürünler kazandırılması hedefleniyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yürütülen kenevir projesiyle sanayiye katma değerli ürünler kazandırılması hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in yürütücülüğünü üstlendiği "Kenevir Bitkisinden Farklı Sektörler için Katma Değerli Ürün ve Proses Geliştirilmesi" başlıklı projenin açılış toplantısı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirildi. Dünya Bankası destekli "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında açılan TÜBİTAK 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı çerçevesinde hayata geçirilen projenin toplantısına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da katıldı. Toplantıda ayrıca TÜBİTAK TEYDEB Başkanı ve Taşdelen Grup Temsilcisi Pınar Taşdelen ile çok sayıda sanayi temsilcisi yer aldı.

Sanayi ve akademi paydaşlarının yer aldığı proje kapsamında kenevir bitkisinin tekstil, kimya, otomotiv ve yapı malzemeleri gibi farklı sektörlerde değerlendirilerek, yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlaması ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor. - BİLECİK

