Haberler

BŞEÜ'de kenevir projesiyle sanayiye katma değerli ürünler kazandırılması hedefleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BŞEÜ, kenevir bitkisinden farklı sektörler için katma değerli ürünler geliştirmek amacıyla projeye start verdi. Proje, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlamayı ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yürütülen kenevir projesiyle sanayiye katma değerli ürünler kazandırılması hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen'in yürütücülüğünü üstlendiği "Kenevir Bitkisinden Farklı Sektörler için Katma Değerli Ürün ve Proses Geliştirilmesi" başlıklı projenin açılış toplantısı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirildi. Dünya Bankası destekli "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında açılan TÜBİTAK 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı çerçevesinde hayata geçirilen projenin toplantısına BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da katıldı. Toplantıda ayrıca TÜBİTAK TEYDEB Başkanı ve Taşdelen Grup Temsilcisi Pınar Taşdelen ile çok sayıda sanayi temsilcisi yer aldı.

Sanayi ve akademi paydaşlarının yer aldığı proje kapsamında kenevir bitkisinin tekstil, kimya, otomotiv ve yapı malzemeleri gibi farklı sektörlerde değerlendirilerek, yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlaması ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi