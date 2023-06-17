Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 2 bin 713 öğrenci mezun oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) mezun olan 2 bin 713 öğrenci için tören düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni üniversite stadyumunda düzenlenirken, 2 bin 713 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı. Törene, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Açılış konuşması yapan BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bu özel törenin bir parçası olarak öğrencilerine hitap etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu anlatarak, "Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışıyla öne çıkmış ve birçok alanda akademik başarılara imza atmıştır. Çeşitli fakülteler, yüksekokullar ve enstitümüz bünyesinde geniş bir akademik yelpazede eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmekteyiz. Mezuniyet, akademik yolculuğun bir sonu gibi görünmekle birlikte yeni bir başlangıcı da temsil eder. Bilgi ve becerilerini geliştirerek, zorlukları aşarak ve hedeflerini gerçekleştirerek bu anlamlı başarıya ulaştılar. Hepsi, kendilerine özgü bir hikayenin kahramanları. Öğrenme yolculuğunda bazen zorluklarla karşılaştılar, sınavlarda başarılarının yanı sıra bazen başarısızlıklarla da yüzleştiler. Ancak tüm bu deneyimler, daha güçlü, daha esnek ve daha dirençli kıldı. Kendilerine olan inançlarını hiç kaybetmediler ve her zorluğun üstesinden gelerek bugünlere ulaştılar. Sadece bir diploma takdim etmiyoruz. Aynı zamanda birer araştırmacı ve geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirdiğimize inanıyoruz. Üniversite, sadece akademik bilgi vermekle kalmadı, bununla beraber problem çözme becerileri, liderlik vasıfları ve toplumsal sorumluluk duygusu da kazandırdı. Burada elde ettiğiniz bilgi ve becerileri, insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları çözmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kullanmanızı bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi. - BİLECİK