Bilecik Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi'nden Hayır Çarşısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi. Kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi.

Pazaryeri Öğretmenevi bahçesinde 2 gün sürecek olan kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman'a düzenlenen hayır çarşısı hakkında bilgiler aktarırken, hayır çarşısı elde edilecek gelirin HEM bünyesindeki atölyelerde kursiyerlerin ihtiyaçları için harcanacağını söyledi.

Açılışına Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. - BİLECİK