Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını Ziyaret Etti

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Programcılığı 11'inci sınıf öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığını ziyaret etti. Geleneksel hale gelen lise ziyaretlerinde, öğrenciler derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görmenin ve anlamanın heyecanı içerisinde öncelikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda verilen eğitime katıldılar.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Programcılığı 11'inci sınıf öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Geleneksel hale gelen lise ziyaretlerinde, öğrenciler derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulamada görmenin ve anlamanın heyecanı içerisinde öncelikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı toplantı salonunda verilen eğitime katıldılar.

Teknik lise öğrencilerine Öğr. Gör. Hüseyin Parmaksız, Öğr. Gör. Musa Turkan ve Teknisyen Gürkan Terzioğlu tarafından verilen eğitimde bilgi işlem hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Eğitimde; veri merkezi havalandırması nasıl olur, Bilgi İşlem Merkezinde kurum işleyişi nedir ve kullanılan yeni teknolojik programlar nelerdir başlıklarıyla öğrencilere detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı salonunda verilen eğitim sonrasında saha turu yapılarak, Bilgi İşlem Tier 3 Veri Merkezi ve veri merkezini besleyen İklimlendirme ve Enerji Ünitesi gezildi. Saha turu sonrasında öğrenciler merak ettikleri sorulara yanıt buldu. - BİLECİK