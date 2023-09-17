Bilecik'te hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Müftü Erhun, Malhatun 4-6 yaş Kur'an Kursunda verilen eğitime katıldı ve çocuklarla birlikte dersi eğlenceli bir şekilde geçirdi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an Kursu eğitimlerini yakından inceledi.

Bilecik'te hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an kurslarının 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Bu çerçevesinde Kur'an kurslarını gezen ve eğitimleri yakından takip eden Müftü Erhun Malhatun 4-6 yaş Kur'an Kursunda verilen eğitime katıldı. Eğitime katılan ve çocuklarla birlikte dersi eğlenceli bir şekilde geçiren Erhun Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve kurs öğreticilerinden bilgi aldı. - BİLECİK