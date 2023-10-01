Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bat'a veda yemeği düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 2017'den bu yana hizmet veren Osman Bat, emekli olarak görevinden ayrıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından Osman Bat için öğretmen evinde veda yemeği düzenlendi. Yemekte Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bat'a görevi süresince vermiş olduğu desteklerden, göstermiş olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni hayatında başarılar diledi.

Şube Müdürü Osman Bat ise, "Bilecik'te görev yapmaktan çok mutluyum, çok güzel insanlar tanıdım. Bu yemeği organize eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK