Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi, Çocukların Eğitimine Destek Veriyor

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, çocukların eğitimine yönelik yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, 'Çocuklarımızın eğitimi için yaptığımız çalışmalar bizlere gurur veriyor' dedi. Başkanvekili Subaşı, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen matematik ve robotik kodlama derslerine katılan öğrencilerin sertifika verme programına katıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi ve Kent Konseyi'nde şu ana kadar 4 bine yakın öğrencinin matematik derslerini severek öğrendiğini kaydeden Subaşı, aynı zamanda robotik kodlama atölyesinde de eğlenceli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini hatırlattı. İki yıldan bu yana 'Matematik'e Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla binlerce öğrencinin matematik derslerini daha kolay öğrendiğine dikkat çeken Subaşı, 'Belediyemiz ve Bilecik Kent Konseyi iş birliği ile düzenlediğimiz Matematik ve Robotik Kodlama Yaz Kursları'mızda eğitim gören öğrencilerimize katılım sertifikalarını teslim ettik. Gelecek sizlerin ellerinde şekillenecek çocuklar. Bilim ve mantıkla yürümeye devam edin' diye konuştu.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, çocukların eğitimine yönelik yaptıkları çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çocuklarımızın eğitimi için yaptığımız çalışmalar bizlere gurur veriyor" dedi.

Başkanvekili Subaşı, Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen matematik ve robotik kodlama derslerine katılan öğrencilerin sertifika verme programına katıldı. Bilecik Belediyesi tarafından Bien Seramik Bilgi Evi ve Kent Konseyi'nde şu ana kadar 4 bine yakın öğrencinin matematik derslerini severek öğrendiğini kaydeden Subaşı, aynı zamanda robotik kodlama atölyesinde de eğlenceli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İki yıldan bu yana "Matematik'e Dokunmayan Kalmasın" sloganıyla binlerce öğrencinin matematik derslerini daha kolay öğrendiğine dikkat çeken Subaşı, "Belediyemiz ve Bilecik Kent Konseyi iş birliği ile düzenlediğimiz Matematik ve Robotik Kodlama Yaz Kursları'mızda eğitim gören öğrencilerimize katılım sertifikalarını teslim ettik. Gelecek sizlerin ellerinde şekillenecek çocuklar. Bilim ve mantıkla yürümeye devam edin" diye konuştu.