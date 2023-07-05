Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi İş Birliğiyle Matematik ve Robotik Kodlama Kursları Başladı

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda öğrenciler matematik ve robotik kodlama öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin yaz tatilleri renkli ve farklı faaliyetlerle değerlendiriliyor. Kurs sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.