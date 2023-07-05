Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi İş Birliğiyle Matematik ve Robotik Kodlama Kursları Başladı
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Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen kurslarda öğrenciler matematik ve robotik kodlama öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin yaz tatilleri renkli ve farklı faaliyetlerle değerlendiriliyor. Kurs sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan kurslarda onlarca öğrenci, matematik ve robotik kodlama öğreniyor.
Bilecik Belediyesi'nde yeni bir kurs dönemi daha başladı. Bilecik Kent Konseyi binasında verilen eğitimlerde uzman eğitmenler, öğrencilere birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.
Öğrencilerin yaz tatilini renkli ve farklı faaliyetlerle değerlendirmelerine imkan sunulan kursların sonunda öğrencilere katılım sertifikası verilecek.