Bilecik Belediyesi, öğrencilere bisiklet kullanımı eğitimi veriyor

Bilecik Belediyesi tarafından trafikte, çevre ve doğanın korunmasında güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımının önemine yönelik eğitimler veriliyor. Belediye Bisiklet Antrenörü ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, doğru bisiklet kullanımını öğreniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından trafikte, çevre ve doğanın korunmasında güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımının önemine yönelik eğitimler veriliyor.

Belediye Bisiklet Antrenörü ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, doğru bisiklet kullanımını öğreniyor.

Uygulamalı eğitimlerde, trafikte güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımına ilişkin anlatımların yanında okul bahçesinde, doğru ve güvenli bisiklet kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor.

Hakan Yavuz, yaptığı açıklamada, eğitimlerin son derece verimli sonuçları beraberinde getirdiğini belirtti.

Teorik olarak başladıkları eğitimleri okul bahçelerinde uygulamalı sürdürdüklerini bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Amacımız doğru, sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımında bilinci sağlamaktır. Okul yönetimi ve öğrencilerden mutluluk verici geri dönüşler oluyor. Eğitimlerimizde trafikte bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar, temiz ve doğal çevrenin korunmasında bisikletin önemi ve faydasına ilişkin farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bisiklet kullanımı trafikte ulaşım rahatlığı, çevre ve doğanın korunmasının yanı sıra çocukları teknolojik ve diğer bağımlılıklardan da uzak tutuyor."