Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, Yüzlerce Öğrenciyi Ağırlıyor

Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Bu yıl da 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine katılan 100 öğrenci, fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik, İngilizce, hayat bilgisi ve Türkçe dersleri aldı.

Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Bu yıl da 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla yürütülen eğitim faaliyetlerine katılan 100 öğrenci, fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik, İngilizce, hayat bilgisi ve Türkçe dersleri aldı.

Çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi faaliyetlerine devam ediyor. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine destek kurslarının verildiği Matematik Müzesi'nde 10 ay süren eğitimlerde, çocuklar matematiği severek öğrendi. Okul derslerinin yanı sıra atölye çalışmalarının da yürütüldüğü Matematik Müzesi'nde düzenlenen Kitap Atölyesi'nde çocuklar çeşitli aktivitelere katılma imkanı buldu.

Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde sürdürülen programlara katılan öğrenciler, eğitimlerini aldıkları sertifikalarla taçlandırdı.