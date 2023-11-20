Bilecik Belediye Başkanvekili Öğrencilere Sınav Döneminde Destek Verdi

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Kitap Kafe'de sınavlara çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Subaşı, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi, çorba ikram etti.

Bilecik Belediyesi olarak her zaman gençlerin ve eğitimin yanında olduklarını hatırlatan Başkanvekili Subaşı, yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kitap Kafemizde ders çalışan öğrenci ve gençlerimizle çorba molasında bir araya geldik. Sınav stresi yaşayan öğrencilerimizi bir nebze rahatlatabilmek ve derslerine odaklanmalarına yardımcı olabilmek için sınav dönemi boyunca çorba ikramımız devam ediyor. Tüm öğrencilerimizi Kitap Kafemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Başkanvekili Subaşı'na ziyareti ve çorba ikramı dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.