Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar kapsamında işçi alımı için kura çekimi düzenledi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar çerçevesinde 56 işçi alımı yapacak. İşçi alımı için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, adayların eşit ve adil bir şekilde seçilmesi amacıyla canlı olarak sosyal medya üzerinden yayınlandı. Kura sonucunda seçilen adaylar, ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında geçici olarak görev yapacak.

Konya'nın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyşehir ilçesinde İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde alacağı 56 işçi için kura çekimi düzenledi.

İşçi alımı için yapılan kura çekimi, adayların eşit ve adil bir şekilde seçilmesi amacıyla noter huzurunda sosyal medya ortamından canlı olarak gerçekleştirildi. Kura sonucu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında geçici olarak görev yapacak olan adaylar sevinç yaşadı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, TYP alımları çerçevesinde Alaaddin Ortaokulu'nda Beyşehir 2. Noteri huzurunda kura çekimi yapıldığını belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekiminde 56 kişi belirlendi. Kurada ismi çıkanlara ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KONYA