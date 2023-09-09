Beyşehir'de 14 Bin 122 Öğrenci Ders Başına Hazır

Beyşehir ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklar tamamlandı. İlçede toplam 14 bin 122 öğrenci ders başı yapacak. İhtiyaç duyulan öğretmen ve idareci sayısı ise 1261 olarak belirlendi.