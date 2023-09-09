Beyşehir'de 14 Bin 122 Öğrenci Ders Başına Hazır
Beyşehir ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklar tamamlandı. İlçede toplam 14 bin 122 öğrenci ders başı yapacak. İhtiyaç duyulan öğretmen ve idareci sayısı ise 1261 olarak belirlendi.
Beyşehir'de toplam 14 bin 122 öğrencinin ders başı yapacağı açıklandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
İlçede 14 bin 122 öğrencinin ders başı yapacağını aktaran Konuk, yaklaşık 1261 öğretmen ve idareci ile okulların öğretmen ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.
Kaynak: AA / Eğitim