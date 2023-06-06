Beypazarı'ndaki Okulda Kütüphane Hizmete Açıldı

Beypazarı ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul kütüphanesi hizmete açıldı. Kütüphanenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Okul Müdürü Nuri Caner, Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu ile yetkililer katıldı. 5 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışının ardından Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, kurum yöneticilerine 'Yönetim Becerileri ve Liderlik' başlıklı seminer verdi.