Beypazarı'nda Cumhuriyet İlkokulu'nda Resim Sergisi Açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda yıl sonu resim sergisi açıldı. Öğrencilerin yaptığı resim çalışmaları, okulun sınıf ve salonlarında sergilendi. Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, okul idarecileri, emekli okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda yıl sonu resim sergisi açıldı.

Öğrencilerin yaptığı resim çalışmaları, okulun sınıf ve salonlarında sergilendi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, okul idarecileri, emekli okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, açılışta yaptığı konuşmada, "İlçe genelinde özel okullarla birlikte 10 bin 500 öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilere tüm öğretmenlerle birlikte en güzel eğitimi vermeye çalıştık ve çalışıyoruz. Yarın tüm eğitim kurumlarımız yaz tatiline girecek. Şimdiden öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.