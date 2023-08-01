Beypazarı Müftülüğü Yaz Kur'an Kurslarına 1500 Öğrenci Katılıyor

Beypazarı Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kurslarına 1500 öğrencinin katıldığı bildirildi. Kurslar süresince çocuklara temel dini eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılmaktadır. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kursların başarılı geçtiğini belirterek tüm din görevlilerine teşekkür etti.

Beypazarı Müftülüğünün açtığı yaz Kur'an kursları, 1500 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Kurslar süresince çocuklara yönelik, temel dini eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık verildiği kaydedildi.

İlçe merkezinde bulunan Kur'an kursları başta olmak üzere 35 merkezde verilen kurslara 1500 öğrencinin katılım sağladığı öğrenildi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, kursların başladığı günden itibaren bu güne çocuklara temel dini bilgiler sınavının da yapıldığını ve çocukların sorulara çok güzel cevaplar verdiğini söyledi.

???????Yaz dönemi Kur'an kurslarının çok verimli geçtiğini belirtenİnciler, "Geçen kısa sürede, öğrencilerin böylesine bilgi sahibi olması bizleri ve din görevlilerini ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen tüm din görevlilerine teşekkür ediyorum. Kur'an Kursları Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası da dün akşam itibarıyla başladı ve 5 Ağustos'a kadar sürecek."dedi.???????