Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Okulları Ziyaret Etti

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, bir haftalık ara tatilin ardından okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Uslu, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin yemekhane hizmetlerini inceledi.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okullarda bir haftalık ara tatilin bitmesinin ardından okulları ziyaret etti.

Uslu, yaptığı açıklamada, bir haftalık ara tatilin ardından ilçede 10 bin 500 öğrencinin yeniden ders başı yaptığını söyledi.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Uslu, "Onların sıkıntılarını almaya çalışıyoruz. Okul idaresiyle görüşüyoruz." dedi.

Uslu, özellikle taşımalı sistemle eğitim öğretim gören öğrencilerin verilen yemeklerin hazırlandığı yemekhanede incelemelerde bulunduğunu kaydederek. "Sabahın erken saatlerinde yemekler burada pişiriliyor ve saat 11.00 itibarıyla kaplara alınarak servis aracıyla okullara gönderiliyor. Yemeklerimiz sıcak şekilde öğrencilere ulaştırılıyor. Bugün bunu da yerinde görmüş olduk." diye konuştu.