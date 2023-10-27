Beypazarı İlkokulu Öğrencileri Cumhuriyet'in 100. Yılını Kutladı
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Beypazarı ilçesinde bulunan Kemal Milaslı İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu ve gösteriler sundu.
Beypazarı ilçesinde Kemal Milaslı İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.
Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen programa, öğrenciler ve veliler katıldı.
Okul Müdürü Hakkı Özdemir, Cumhuriyet'in 100. yılında okulda kutlama programı düzenlediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaynak: AA / Eğitim