Beypazarı ilçesinde öğrencilere konferans verildi

Beypazarı ilçesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, ortaokul öğrencilerine edep, saygı ve ahlak konuları anlatıldı. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.