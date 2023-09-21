Beypazarı ilçesinde öğrencilere konferans verildi
Beypazarı ilçesinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta, ortaokul öğrencilerine edep, saygı ve ahlak konuları anlatıldı. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Müftüsü de katıldı.
Beypazarı ilçesinde Ankara İl Müftülüğü tarafından öğrencilere konferans verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında İlçe Müftüsü Ahmet İnciler'in de katılımıyla Ankara İl Müftülüğü vaizlerinden Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Kaymakamlık toplantı salonunda ortaokul öğrencilerine edep, saygı ve ahlak üzerine konferans verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve İlçe Müftüsü İnciler, Arcaklıoğlu'na teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Müftülük işbirliğiyle lise öğrencilerine de konferans verileceğini belirtti.