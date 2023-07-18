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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Okullarda İnceleme Yaptı

Eğitim Haberleri

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirme çalışması yapılan okullarda incelemede bulundu. Rüstempaşa İlkokulu'nda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise yeni başlandığını belirtti. Uslu, okullardaki güçlendirme çalışmalarını yerinde incelediklerini kaydetti.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, güçlendirme çalışması yapılan okullarda incelemede bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, yaptığı açıklamada, Rüstempaşa İlkokulu'nda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise yeni başlandığını belirtti.

Uslu, okullardaki güçlendirme çalışmalarını yerinde incelediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Eğitim

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