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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına rozet dağıtıyor

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına özel olarak tasarlanan rozetleri dağıtmaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törende öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Daha sonra ise Beypazarı Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında güçlendirme çalışmalarını inceleyen Uslu, işi yapan firma temsilcisinden bilgi aldı.