Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına rozet dağıtıyor
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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına özel olarak tasarlanan rozetleri dağıtmaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törende öğretmenler ve idarecilerle bir araya gelerek Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Daha sonra ise Beypazarı Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında güçlendirme çalışmalarını inceleyen Uslu, işi yapan firma temsilcisinden bilgi aldı.
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yapılan rozetler dağıtılıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, 100. yıl logolu rozet dağıtımını Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinde sürdürdü.
Uslu, buradaki öğretmenler ve idarecilerle Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Uslu, daha sonra şube müdürü Abdullah Gürcan ile güçlendirilme çalışmalarına başlanan Beypazarı Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında incelemelerde bulundu, işi yapan firma temsilcisinden bilgi aldı.