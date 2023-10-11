Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yeni Kurslar Açarak Eğitim Öğretim Dönemine Başladı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini yeni kurslar açarak başlattı. Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, Ayvaşık Mahallesi Faruk Kefelioğlu İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti ve kurslara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim dönemini yeni kurslar açarak başlattı.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, Ayvaşık Mahallesi Faruk Kefelioğlu İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada merkez binanın dışında mahallelerdeki okullarda başlayan kurslara ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Göbütoğlu, "Talepler çerçevesinde kurslar açmayı sürdürüyoruz." dedi.

Okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerden Gönül Keskin ise çeşitli nedenlenle okula gidemediğini belirterek, "Okumak çok güzel bir şey. Henüz zorlansak da alıştığınızda çok güzel. Öğrenmek çok güzel. Okumanın yaşı başı yok. Hocamız sayesinde inşallah okumayı ve yazmayı öğreneceğiz." dedi.