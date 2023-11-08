Beylikdüzü'ndeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde Öğrencisini Kitapla Darbettiği İddiasıyla Öğretmen Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Beylikdüzü'ndeki Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak darbettiği iddiası üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.
Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darbettiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenin öğrencisinin kafasına kitapla vurarak, darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında, öğretmenin önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.
Kaynak: AA / Eğitim