Beylikdüzü'nde Yeni Gündüz Çocuk Bakımevi Açıldı

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı dördüncü gündüz çocuk bakımevi olan Güli Akkuş Gündüz Çocuk Bakımevi'nde ilk ders günü heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk günlerinde minik öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Çocukların eğitimine, kadınların ise sosyal hayata katılımına destek verecek olan gündüz çocuk bakımevinin içerisinde 6 derslik, tematik bahçe, etkinlik alanı, atölyeler yer alıyor.

"DİĞER KREŞLERİMİZİ DE AÇTIĞIMIZDA KREŞ SAYIMIZ SEKİZE ÇIKMIŞ OLACAK"

Beylikdüzü'nde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Çalık, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her mahalleye bir kreş sözü vermiştik. Diğer kreşlerimizi de açtığımızda kreş sayımız sekize çıkmış olacak. İki tane de anne ve çocuk merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Tek amacımız bu kentte yaşayan bütün evlatlarımızın eşit bir şekilde hayata hazırlanması. Lideri, başöğretmen olan bir ulusun evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından asla ayrılmayan bir nesil yetiştirmeye gayret edeceğiz. Herkesin huzur içerisinde yaşadığı, her anne ve babanın evladına yetebildiği bir memleket en büyük hayalim. Bu nefes bu bedende olduğu sürece bu ideal için var gücümle çalışacağım. Çocuk denilince bende akan sular durur. Onlar için her şeyin daha güzelini yapmak için kendimizle yarışan bir yönetimiz" dedi.

Çalık, günün devamında da ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.