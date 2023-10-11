Beylikdüzü'nde Öğretmenleri Darbeden Zanlılar Yeniden Gözaltına Alındı
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Beylikdüzü'nde bir okulda öğretmenleri darbedip eşyaya zarar verdikleri gerekçesiyle serbest bırakılan 2 zanlı, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde, bir okulda öğretmenleri darbedip eşyaya zarar verdikleri gerekçesiyle sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılan 2 zanlı, savcılık kararıyla yeniden gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir okulda öğretmenlerin darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Öğretmen S.Y. ile R.Ö'yü darbedip, okul eşyalarına zarar verdiği belirlenen E.Y. ile arkadaşı T.M. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.