Beylikdüzü'nde Öğretmenlere Saldıran Veli ve Arkadaşı Tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir okulda çocuğu disiplin kuruluna sevk edilen veli ve arkadaşı, okula gelerek 2 öğretmeni darbetti. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darbeden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı. Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı. Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.

Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etmiş bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.