Beylikdüzü Belediyesi, YKS öncesi gençler için motivasyon etkinliği düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençler için motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Sınavda ter dökecek adaylarımızın motivasyonunu bozmadan, Beylikdüzü olarak sessiz kalacağız' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gençler için motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sınavda ter dökecek adaylarımızın motivasyonunu bozmadan, Beylikdüzü olarak sessiz kalacağız" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, yarın ve cumartesi günü yapılacak üniversite sınavı öncesi ilçedeki gençlerin motivasyonunu artırmak için bir etkinlik düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte gençlerle bir araya gelen Başkan Çalık, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi. Çeşitli ikramların da yapıldığı programda, müzikler eşliğinde eğlenen öğrenciler; sınav stres ve kaygısından uzaklaşarak moral depoladı.

Sınavların yapılacağı saat aralıklarında gürültü ve ses konusuna hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini de belirten Başkan Çalık, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de 3 buçuk milyon aday, YKS sınavına girecek. Okulların etrafında gürültüden uzak durmamız, korna çalmamamız gerekiyor. Sınavda ter dökecek adaylarımızın motivasyonunu bozmadan, Beylikdüzü olarak sessiz kalacağız. İki gün boyunca tüm komşularımdan bu hassasiyeti bekliyorum. Adaylarımıza da sınavlarında başarılar diliyorum."

EKİPLER SINAV SÜRESİNCE GÖREV BAŞINDA OLACAK

Belediye ekipleri aynı zamanda sınav süresince de öğrencileri yalnız bırakmayacak. İlçedeki 35 okulun önünde kurulan stantlarda su dağıtılırken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların çevresinde gerekli önlemleri alacak. Zabıtalar; seyyar satıcı, inşaat çalışması ve korna gibi seslerin sınav esnasında gençlerin dikkatini dağıtmaması adına gerekli uyarıları yapacak.