BEÜ ve VEDAŞ'tan eğitime destek

Bitlis Eren Üniversitesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle köy okuluna bilgisayar laboratuvarı kuruldu

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle Ahlat'ın Alakır Köyü Ortaokulunda bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Bitlis Eren Üniversitesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), eğitime destek olmak amacıyla işbirliği yaparak Ahlat ilçesine bağlı Alakır Köyü Ortaokulu'na bilgisayar laboratuvarı kurdu. 16 bilgisayardan oluşan laboratuvarın açılışında konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milli savunma sanayide yaptığımız hamleler, emek emek, adım adım, ilmek ilmek işleniyor. Bugün burada atacağımız tohum, inşallah savunma sanayinde belki yazılımların, algoritmaların buluşmasına sebebiyet verecek, bununla birlikte gerek sağlık sektöründe gerek tarım sektöründe milli bir gelişimin önünü açacaktır. Bugün ülke olarak hem yerli tohumu hem yerli cihazları üreten bir devlet haline geldik. Bunların temelleri bu gibi sınıflarda atılıyor. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ta bilgisayar laboratuvarının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Geçen sene Güzelsu Köyü Ortaokulu'na robotik kodlama sınıfı kurulmuştu. Bu da ikincisi oldu. Bundan sonrada imkanlar dahilinde nüfusu fazla olan köylere gidip kurmak gerekiyor. Bu sınıflar şehirde olanlar için belki çok anlam ifade etmiyor ama kırsal alanlardaki eğitim kurumlarında bu çok anlamlı ve çok değerlidir. Dolayısıyla bu sınıflar çoğaltılırsa bizler üniversite olarak bilgisayar bölümündeki hocalarımızla bu anlamda her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'de bu tür desteklerin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Milli Eğitim Bakanlığı çok güçlü bir bakanlıktır ama bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstesinden gelecek bir süreç değildir. Dolayısıyla kamu kurumlarının, mülki amirlerin, STK'ların ve velilerimizin desteği de bizler için önemlidir. Ben bunu da bu çerçevede görüyorum ve emeği geçen VEDAŞ'a, Bitlis Eren Üniversitesi'ne teşekkür ediyor, benzer destekleri de beklediğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay'da, "Enerji sektöründe hizmet vermemize rağmen imkanlarımız dahilinde eğitime de katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ileri de iyi bir şekilde yetişebilecekleri, mühendislik, yöneticilik yapacaklarını düşünüyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Bizim elektrik dağıtım sektöründe de projelendirmeler olsun, keşiflerin hazırlanması olsun bütün hepsi bilgisayar ve yazılım ortamında yapılıyor. Onun için gençlerin bilgisayara ve bilgisayar kaynaklı uygulamalara ısınması gerekiyor. İnşallah gençlerimiz için çocuklarımız için faydalı bir şey olmuştur" dedi.

Öğrenciler ise kendilerine bu imkanı sunan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ve VEDAŞ'a çok teşekkür ettiler.