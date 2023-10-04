Besni'ye modern bir kütüphane kazandırılıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen 'meydan projesi' ile bütünleşecek olan kütüphane binasını Erdemoğlu Ailesi, Kaymakamlığa devretti. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, binanın devrinden dolayı İşadamı Ali Erdemoğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen 'meydan projesi' ile bütünleşecek olan kütüphane binasını Erdemoğlu Ailesi, Kaymakamlığa devretti.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, binanın devrinden dolayı İşadamı Ali Erdemoğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Yeni Besni Mahallesi'nde Hükümet Konağı karşısında bulunan binanın Kaymakamlığa devrinin gerçekleştirilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Çağlar Partal; "İçimize uzun yıllar hizmet edecek binanın bağışı sebebiyle Ali Erdemoğlu şahsında Erdemoğlu ailesine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bina çok merkezi ve değerli bir konumda bulunuyor. Gerçekleştirmek için üzerinde çalıştığımız meydan projesi ile de bütünleşerek önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Bina çok amaçlı kullanıma uygun, yeterli bir yapı. İlk 3 katı İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanacağız. Besni'ye yakışır şekilde ilçe meydanımızda tüm toplum kesimlerine hizmet edecek, yaşayan bir kütüphane olarak tasarlamayı planlıyoruz. Bu konuda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz çalışmalara başladı. Modern ve donanımlı bir kütüphanenin Besni'ye kazandırılması için destek veren Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN