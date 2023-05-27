Berlin International University'nin İşletme Fakültesi, Almanya'nın en iyi işletme fakültelerinden biri seçildi

Almanca konuşulan ülkelerdeki en kapsamlı ve en ayrıntılı üniversite sıralaması olan CHE Sıralaması'na göre, BAU Global eğitim ağının üyesi Berlin International University'nin İşletme Fakültesi, Berlin'in en iyi işletme fakültelerinden biri seçildi.

ALMANCA konuşulan ülkelerdeki en kapsamlı ve en ayrıntılı üniversite sıralaması olan 'CHE Sıralaması' listesi açıklandı. Listeye göre, BAU Global eğitim ağının üyesi Berlin International University'nin İşletme Fakültesi, Berlin'in en iyi işletme fakültelerinden biri seçildi.

Alman Eğitim Senatosu'ndan alınan akreditasyonlarla 97 farklı ülkeden bini aşkın öğrenciye eğitim veren ve BAU Global'in eğitim ağı üyesi olan tek Alman üniversitesi Berlin International University, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyor. Berlin International University, Almanya'nın en önemli değerlendirme sitesi olan ZEIT Studienführer tarafından yayınlanan sıralamada, verilerine göre Berlin'in en iyi işletme fakültelerinden biri oldu.

ALMANCA KONUŞULAN ÜLKELERDEKİ EN KAPSAMLI SIRALAMA

Almanca konuşulan ülkelerdeki en kapsamlı ve en ayrıntılı üniversite sıralaması olan CHE Sıralaması, DIE ZEIT tarafından 2005 yılından beri düzenli yayınlanmaya devam ediyor. Almanya'nın eğitim alanındaki en önemli web sitelerinden birisi olan ve 120 binden fazla öğrenci, 3 bin akademisyenden gelen bilgileri içeren 'Zeit Studienführer', üniversitelerin 1 ila 5 yıldız arasında derecelendirildiği çok kriterli bir sıralama sistemi sunuyor.

Sıralama kapsamında, profesyonel uygulama ile temas, uygun zamanda diploma, öğrenim başladığında destek, genel öğrenme durumu ve öğrenci sayısı olmak üzere belirli konuları ele alan beş genel kriter bulunuyor. Bu bağlamda birçok farklı kriterin değerlendirildiği araştırmada, Almanya'nın en iyi üniversiteleri yer alıyor. Berlin International University ise "genel öğrenme durumu" kategorisinde 5 üzerinden 4.1 yıldız aldı. Aynı zamanda Veri Bilimi ve İşletme programları, "oryantasyondan uygulamaya" alt kriterinde 5 üzerinden 4.5 yıldıza sahip olarak Almanya'nın en prestiji bölümleri arasında yer aldı.

"SIRALAMADA YENİLİKÇİ VE ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLDUĞUMUZ VURGULANIYOR"

Berlin International University İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erick Behar Villegas, üniversitenin başarısına ilişkin şunları dile getirdi:

"Zeit Studienführer, aday öğrencilerin gelecekleri için en iyi seçimi yapmalarına yardımcı olmak adına üniversiteler hakkında detaylı bilgi edinmelerini sağlar. Alelade bir sıralama değil, üniversite yaşamının günlük gelişimlerine gerçekten dahil olan birinci şahıslardan toplanan bilgilerle yapılan bir sıralamadır. Aynı zamanda çok çeşitli öğrenci referansları da içerdiğinden verimli bilgiler sunmaktadır. Sıralamada yenilikçi ve uluslararası bir üniversite olarak temel özelliklerimizden biri olan öğrencilerimize gösterdiğimiz ilgiye değiniliyor. Bu durum kimliğimiz, 90'dan fazla ulusu içermesine rağmen büyük bir aile olduğumuzu ve öğrencilerin Berlin gibi son derece canlı ve dinamik bir şehirde arkadaş canlısı bir toplumun parçası olduklarını gösteriyor. Üniversitemizi özellikle İşletme ve Veri Bilimi programıyla yükselişte olduğunu görmektense çok mutluyuz."