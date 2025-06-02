Bergama Ortaokulu'ndan Çevre Dostu Proje: Yağmur Suyu Hasadı ve Organik Gübre Üretimi

İZMİR Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Paçacıoğlu ve öğrenciler, okul bahçesindeki ağaçların yazın kurumamaması için 'Yağmur Suyu Hasadı, Çiğ Sebze Meyveden Katı ve Sıvı Gübre Üretimi Projesi'ni hayata geçirerek yağışlardan 4.2 ton su biriktirdi. Biriken suyla yazın 3 ay boyunca okulun bahçesindeki ağaçların düzenli olarak sulanması planlandı. Ayrıca, meyve sebzelerden organik gübre üretilere ağaçların beslenmesine katkıda bulunuldu.

Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde geçen yaz susuzluk nedeniyle bahçedeki 59 ağaçtan 4'ü kurudu. Bergama 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki 20 öğrenci ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Paçacıoğlu, kalan ağaçların bu yaz susuzluktan kurumaması için 'Yağmur Suyu Hasadı Çiğ Sebze Meyveden Katı ve Sıvı Gübre Üretimi Projesi'ni hayata geçirdi. Doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan projenin yağmur suyu hasadı kısmında okul otoparkının 67 metrekarelik çatısında bulunan oluklardan, depolara son 3 yağıştan toplamda 4.2 ton su biriktirildi. Biriken suyla yazın 3 ay boyunca okulun bahçesindeki ağaçların düzenli olarak sulanması planlandı. Projenin çiğ sebze ve meyve atıklarından katı ve sıvı organik gübre üretilmesi kısmında ise elde edilen gübre ile okul bahçesindeki ağaçların doğal yollarla beslenmesini sağladı.

'OKULLARDA, EVLERDE, TARIMLA UĞRAŞAN HERKES BU PROJEYİ UYGULAYABİLİR'

Küresel iklim krizi ve bunun getirdiği susuzluk nedeniyle geçen yaz okul bahçesindeki 4 tane ağacı kesmek zorunda kaldıklarını ifade eden Paçacıoğlu, "Kışın yağan yağmur sularını toplayıp yazın ağaçlarımızı sulamak, ağaçlarımızı bir daha kesmeye fırsat vermemek için projeye başladık. 67 metrekare yüzey alanında 3 yağmur döneminde 4,2 ton su topladık. Suyun olmadığı zamanda haftada 6 litre suyla 12 hafta ağaçlarımızı sulayacağız. Projemizin diğer ayağında çiğ sebze ve meyve atıklarından katı ve sıvı gübre elde ediyoruz. Topraktan aldığımız çiğ sebze ve meyveyi dönüştürerek tekrar toprağa sıvı ve katı bir şekilde gübre olarak veriyoruz. Yaklaşık 10 bin lira maliyetle projeyi hayata geçirdik. Okullarda, evlerde, tarımla uğraşan herkes bu projeyi uygulayabilir. Böylece hem şebeke suyunu kullanmamış hem susuzluğa ağaçlara bir faydası olmuş olur" dedi.

'AĞAÇLARIMIZ ARTIK KESİLMEK ZORUNDA KALMIYOR'

Projelerinin amacının yağmur suyu hasadı ile çevreye bilinç kazandırmak ve su tasarrufu sağlamak olduğunu dile getiren 8'inci sınıf öğrencisi İlknur Çetin (14) "Bahçede 55 tane ağacımız var. Geçen sene kuruyan ve kesmek zorunda kaldığımız ağaçlar oldu. Biz de bu projeyi düşündük. Ağaçlarımız artık haftada bir veya iki kez sulanıyorö" diye konuştu.

'AĞAÇLARIMIZIN KURUMAMASI İÇİN BÖYLE BİR PROJE GELİŞTİRDİK'

Yağmur suyu hasadını anlatan 8'inci sınıf öğrencisi Nisa Aykut (14) da ""Yağan yağmur suları, çatımızdaki oluklar ve borular sayesinde depolarımıza aktarılıyor. Depomuzda biriktirdiğimiz suları hortum ve vanalar sayesinde hidroforumuza aktarıyoruz. Suları daha uzak mesafelerdeki ağaçları sulamak amacıyla hidrofor kullanıyoruz. Ağaçlarımızın kurumasını görmek çok üzücüydü. Okulumuzda birçok meyve ve zeytin ağaçlarımız var, hepsinin meyvelerini yiyoruz. Dut ağaçlarımızı çok seviyoruz. Ağaçlarımızın kurumaması için böyle bir proje geliştirdik. Umarım yaygınlaşır" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA SU TASARRUFU SAĞLADIK'

Proje ile doğa ve ağaçlara katkı sunduğunu hissettiğini ifade eden 8'inci sınıf öğrencisi Nisa Gücüyeter (14), "İleride eğer bir bahçem olursa, ekip biçmeyle ilgilenirsem aynı uygulamayı bahçemde kullanabilirim. Çünkü çok tasarruf sağlayan bir uygulama. Çok fazla su tasarrufu sağladık. Yaşam döngülerini hem de geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu fark ettik" dedi.

'ATIKLARIMIZI VE ÇÖPLERİMİZİ AZALIYORUZ'

Meyve ve sebzelerden gübre üretimi sürecini anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Eylül Ceylan (11) ise "Okulda gübre üretiyoruz. Bir kovanın içinde yağ hariç bütün mutfak atıklarını biriktiriyoruz, sonra üstüne kepek atıyoruz ve beklemeye alıyoruz. 2 hafta sonra gübreye dönüşüyor. Sıvı gübreyi süzüyoruz ve 5 litre suyla karıştırıyoruz. Bu suyla ağaçlarımızı suladığımızda daha gür, sağlıklı ve güzel büyüyorlar" dedi.

Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde ailemle de mutfak atıklarını biriktiriyoruz. Böylece atıklarımızı ve çöplerimizi azaltıyoruz. Hem de tarlamıza organik gübre sağlıyoruz. Herkese evlerinde bunu yapmasını tavsiye ederim."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,