Bedrettin Dalan'a İTÜ'den fahri doktora unvanı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'a fahri doktor unvanı verdi. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İSTEK Vakfı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve çok sayıda akademisyen katıldı.

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'a, 1965 yılında, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından, 'fahri doktor' unvanı verildi. Fahri doktora beratı, düzenlenen törende İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından Bedrettin Dalan'a takdim edildi.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Prof. Dr. İpek Karaaslan ile Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'un yanı sıra İTÜ ve Yeditepe üniversitelerinden çok sayıda dekan, akademisyen ve davetli katıldı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 'TMDK' öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan fahri doktora töreninde ayrıca Yeditepe Üniversitesi Folklor Kulübü öğrencileri Aydın yöresinden bir oyun sergiledi.

'İTÜ'LÜLER BİLGİ BİRİKİMLERİNİ ÜLKE VE İNSANLIK İÇİN KULLANIR'

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yaptığı konuşmada Bedrettin Dalan'ın Türkiye ve insanlık için yaptığı değerli katkılara dikkat çekti. Prof. Dr. Koyuncu, 'İTÜ'lüler; edindikleri tecrübeyi, sahip oldukları bilgi birikimini ülke ve insanlık için katma değere dönüştürme gayreti içinde olmuşlardır. Teknik Üniversite ailesi; mezunlarıyla olsun, akademik ve idari personeliyle olsun her zaman bu bakış açısına sahip olmuştur ve bu, aynı zamanda İTÜ'nün 250 yıllık hiç değişmeyen misyonudur' sözleriyle İTÜ mezunlarının tarihsel rolünün altını çizdi.

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Koyuncu, İTÜ Senatosu tarafından alınan karar gereği 'Ülkemizde raylı sistemler, trafik, deniz taşımacılığı, çevre kirliliğinin önlenmesi, şehircilik ve eğitim gibi alanlarda yaptığı öncü ve nitelikli çalışmalar nedeniyle' verilen Fahri Doktora diplomasını Bedrettin Dalan'a takdim etti. Fahri doktora beratının ardından Bedrettin Dalan teşekkürlerini sunarak bu unvanın verilmesi dolayısıyla yaşadığı mutluluk ve gururu ifade etti.

'BUGÜNE KADAR BİRÇOK ÖDÜL ALDIM, HİÇBİRİ BU KADAR MUTLU ETMEDİ'

Bedrettin Dalan, 'Bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde ödül ve fahri doktora aldım. Ama hiçbir ödül mezun olduğum üniversitemin bana verdiği bu fahri doktora kadar beni duygulandırmadı ve mutlu etmedi. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kısacası her yerinde İTÜ'nün imzası var. Benim üniversitemde de bu üniversitenin imzası var çünkü ben teknik üniversiteliyim. Yeditepe Üniversitesi bir anlamda 250 yıllık bu üniversitenin devamıdır. Bizim üniversitemizde hocalarımızın çoğu buradan geldi. ODTÜ'nün birçok hocası yine buradan oraya gitti' dedi. Dalan daha sonra 'Türk Dili ve Kültürü' konulu bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından Bedrettin Dalan'a diploma fotoğrafı ve Dalan'ın kendi el yazısıyla yazmış olduğu Mühendislik yemininin dijital kopyası hediye edildi. BEDRETTİN DALAN KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1965 yılında elektrik mühendisi olarak mezun olan Bedrettin Dalan, iş hayatına ilk olarak TCDD'de başladı. Ardından özel sektöre geçti. Mart 1984 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1984'den 1989'a kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı dönemi boyunca şehircilik ve şehir planlaması, raylı sistemler, trafik, deniz taşımacılığı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi alanlarda birçok öncü çalışmaya imza attı. Bu süreçte Dalan, Dünya Yerel Yönetimler Birliği başkan yardımcılığı, İslam Ülkeleri Başkentler ve Şehirler Teşkilatı ve Dünya Metropoller Birliği Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Ayrıca, 1987'de Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın Küresel 500 Onur Listesi'nde yer aldı.

Bedrettin Dalan, aynı zamanda çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı. Bugün halen İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin onursal başkanlığını sürdürmektedir.