Bayramören İlçesindeki Öğrenciler Ata Binmenin Heyecanını Yaşadı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan 'Eğitim Eylem Planı' kapsamında Nevzat Ayaz İlkokulu öğrencileri Eldivan ilçesine gezi düzenledi. Öğrenciler at çiftliğini ziyaret ederek ata binmenin keyfini çıkardı ve öğretmenler tarafından Çankırı'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgilendirildi.

Bayramören ilçesindeki öğrenciler ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı sosyal etkinlikleri kapsamında planlanan "Eğitim Eylem Planı" çerçevesinde okul gezileri ve aktiviteler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Nevzat Ayaz İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Eldivan ilçesine gezi düzenlendi. Eldivan'da bulunan at çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, burada ata binerek doyasıya eğlendi.

Ayrıca öğretmenler, tarafından öğrencilere Çankırı'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi verildi.