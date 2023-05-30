Bayraklı Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezi için Kurum Kabul Sınavı yapacak

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Kurum Kabul Sınavı yapacak. 10 Haziran'da gerçekleşecek sınav için 5 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

Eğitim alanındaki yatırımları ve başarılarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Kurum Kabul Sınavı yapacak. 10 Haziran'da gerçekleşecek sınav için 5 Haziran'a kadar başvurulabilecek. Başkan Serdar Sandal, "Eğitim, her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

SON BAŞVURU 5 HAZİRAN'DA

Yetiştirdiği başarılı öğrencilerle eğitime büyük katkı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi önümüzdeki eğitim öğretim yılı için yeni öğrencilerini belirleyecek. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacak. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler kurum kabul sınavı ile belirlenecek. Sınav için son başvuru 5 Haziran'a kadar yapılabilecek, sınav ise 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı hakkında detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefondan ulaşabilecek.

ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile Bayraklı'nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda da eğitim almalarının kapılarını aralıyoruz. Çocuklarımızın başarısı, hepimizin gururu ve mutluluğu oluyor. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.