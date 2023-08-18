Bayraklı Belediyesi, Pati İzi Anaokulunu Hizmete Açacak

Bayraklı Belediyesi, Postacılar'da hizmete açacağı yeni anaokulunun çalışmalarında sona yaklaştı. Anaokulunun ismini çocuklar belirledi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Katılımcı demokrasi anlayışımızla çocuklarımızı yerel yönetim sürecine dahil ediyor, karar mekanizmalarında söz sahibi yapıyoruz. Pati İzi Anaokulumuzu yakın zamanda eğitime açacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Postacılar'da faaliyete girecek yeni anaokulu için hazırlıklarını tamamladı. İç tefrişatı biten eğitim yuvasının yakın zamanda eğitime açılacağı belirtilirken, okulun ismini çocuklar belirledi. Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri oluşturulan 'Dayanışma Masası'nda yeni anaokulunun ismine karar verdi. Tartışma, ikna çabaları ve yeni önerilerin konuşulduğu masada, çocukların oylarıyla yeni anaokulunun ismi "Pati İzi" olarak kabul edildi.

Yaşanan süreç anne-babalar tarafından da memnuniyetle takip edildi. Pati İzi Anaokulu'nun yakın zamanda hizmete açılacağı belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Anaokullarımızda çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte karar almayı ve alınan kararlara saygı duymayı öğretiyoruz. Bayraklı eğitim modelimizle kentimize özgü bir eğitim anlayışı benimseyerek, geleceğe yön verecek aydınlık, demokratik ve katılımcı bireyler yetiştiriyoruz. Onların düşünceleri, hayalleri, fikirleri bize ışık tutuyor. Yollarımızda, parklarımızda, caddelerimizde, sporda-sağlıkta, kültürde-sanatta çocuklarımızın istediği her alanda çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bir araya gelen, düşünen, üreten, karar alan ve fikirlerini, hayallerini paylaşan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bayraklı'da söz, karar, yetki çocuklarımızda."