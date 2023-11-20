Bayraklı Belediyesi Pati İzi Anaokulu'nu açtı

İzmir'de Bayraklı Belediyesi tarafından tamamlanan Pati İzi Anaokulu eğitim öğretime başladı. Belediye, ücret politikası ve liyakat esaslı eğitmenleriyle özel okulları aratmayan bir eğitim modeli sunuyor.

Okul öncesi eğitim çalışmalarıyla İzmir'de fark yaratan Bayraklı Belediyesinin, Postacılar Mahallesi'nde tamamladığı Pati İzi Anaokulu eğitim öğretime başladı. Eğitim modeli, ücret politikası ve liyakat esaslı eğitmenleriyle örnek olarak özel okulları aratmayan yeni eğitim yuvasında çocuklar, ilk gün heyecanı yaşadı. Başkan Serdar Sandal, "İhtiyaç duyulan her bölgede kreş açma sözümüzü bir bir tutuyoruz. İlçe genelinde 3'üncü kreşimizi hizmete açtık. Yakın zamanda bu sayı 5'e çıkacak. Kreşlerimizde Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri ışığında aydınlık nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

ARKADAŞLARIYLA TANIŞTILAR

Bayraklı'da katılımcı, demokratik ve çevreci bir eğitim modeli ile okul öncesi eğitim kurumları açan Bayraklı Belediyesinin, 3'üncü eğitim yuvası Postacılar'da hizmete girdi. Pati İzi Anaokulu'nun öğrencileri, ilk günde kreşin sosyal ve kültürel aktivitelerinden faydalanmaya, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeye başladı. İlk haftayı tanıma, tanışma ve kaynaşma dersleriyle tamamlayacak olan öğrenciler, önümüzdeki haftadan itibaren müfredata uygun olarak eğitim almaya devam edecek.

ÖĞRETMENLER SINAVLA BELİRLENDİ

Bayraklı Belediyesi, Başkan Serdar Sandal'ın talimatıyla anaokullarında görev yapacak okul öncesi öğretmenlerini de ilk günden bu yana sınavla belirliyor. Bu kapsamda belediye bünyesindeki tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Pati İzi'nde de eğitmenler şeffaf, adil ve liyakat esaslı sınavla belirlendi.

'BEMO' ÇOK SEVİLDİ

Çocuklar, Bayraklı'ya özgü eğitim modeli BEMO'nun demokratik, katılımcı ve adil sistemiyle geleceğe hazırlanıyor. Okulların Bayraklı'ya özgü eğitim sistemi ailelerden de tam not alıyor.

SAYI 5'E ÇIKACAK

Ayda Bebek ve Elif Bebek anaokullarının ardından, ismini öğrencilerin belirlediği Pati İzi Anaokulu'nun da açılmasıyla, belediyeye ait anaokulu sayısı 3'e çıktı. Yamanlar'da ve Onur Mahallesi'nde temeli atılan iki yeni anaokulu da tamamlandığında, belediyenin okul öncesi eğitim yuvası sayısı 5'e, öğrenci kapasitesi de 600'e yükselmiş olacak.

SÖZ VERDİK TUTUYORUZ!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anaokullarımızda çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte karar almayı ve alınan kararlara saygı duymayı öğretiyoruz. Bayraklı eğitim modelimizle kentimize özgü bir eğitim anlayışı benimseyerek, geleceğe yön verecek aydınlık, demokratik ve katılımcı bireyler yetiştiriyoruz. Anaokulu sayımızı her geçen süreçte artırıyoruz ve öğrenci kapasitemizi yukarıya çekiyoruz. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" dedi.